4 jovens em S. Tomé roubam mais 16 mil euros no Instituto de Segurança social

Foram apresentados esta terça-feira ao ministério público os jovens envolvidos no roubo de mais 16 mil euros no instituto de segurança social que eram destinados ao pagamento dos idosos acamados. Os referidos jovens, foram detidos na segunda-feira numa operação conjunta da polícia acional e da polícia judiciária.

São quatro jovens de idades compreendidas entre os 21 e 34 anos residentes nos distritos de Água Grande e Lobata, no centro e norte da ilha de S.Tomé, que compaeceram hoje no ministério público suspeitos de roubo no Instituto de segurança social.

Um dos detidos era motorista do Instituto da segurança social o mentor do referido assalto que resultou no roubo da referida instituição de mais de 400 mil dobras correspondentes a mais de 16 mil euros .

A polícia conseguiu recuperar 300 mil dobras mais de 12 mil euros e uma motorizada adquirida com o dinheiro roubado ,segundo o comissário, Eridson Trindade.

A polícia judiciária, segundo a sua directora, Maribel Rocha, tranquilizou a população que a sua instituição está sob o controlo da situação.

De S. Tomé e Príncipe, o nosso correspondente, Maximino Carlos.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 23/6/2020

