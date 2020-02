São Tomé e Príncipe e FIDA assinam acordo de mais de 4 milhões de euros

São Tomé e Príncipe e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola assinaram um programa avaliado em mais de quatro milhões de euros destinado apoiar mais de 34 mil agricultores. O acordo foi assinado em Roma pelo ministro são-tomense do planeamento, finanças e economia azul, Osvaldo Vaz.

Esta operação é o início do programa de 25 milhões de euros que o governo são-tomense, assinou com o FIDA, inserido no COMPRAN, destinado à comercialização, produtividade agrícola e nutrição.

Deste montante três milhões e 850 mil são em forma de donativo, e 970 mil em crédito bonificado.

O montante visa apoiar a produção de cacau e as cooperativas de pimenta e café dentre outras culturas.

É uma forma de reduzir progressivamente a importação com a substituição de produtos locais e alargar a base produtiva, através do aumento e diversificação agrícola.

