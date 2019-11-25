Интерпол объявил о поиске свидетелей для поимки насильников

Международная уголовная полиция Interpol объявила о розыске восьми мужчин, обвиняемых в насильственных действиях против женщин. Это объявление приурочено к проводимому 25 ноября «Международному дню за ликвидацию насилия в отношении женщин». Среди разыскиваемых – граждане России и Украины.

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В понедельник, 25 ноября, Интерпол опубликовал на своем сайте объявление о поиске свидетелей, которые могут предоставить информацию о восьми мужчинах, выходцах из Бразилии, Дании, Кипра, Норвегии, России, США и Украины. Все они фигурируют в так называемом «красном циркуляре» Интерпола – списке разыскиваемых преступников за особо тяжкие преступления. Большинство разыскиваемых обвиняются в убийстве женщин. Интерпол размещает их фотографии и имена.

Красный циркуляр подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира, там же будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в ту страну, которая направляла в Интерпол запрос на розыск.

«Насилие против девушек и женщин является одним сиз самых распространенных нарушений прав человека», – говорит в размещенном на сайте Интерпола видео генеральный секретарь организации Юрген Сток.