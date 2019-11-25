Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2018 году побила рекорд

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году побила новый рекорд. Признаков улучшения нет, предупреждают эксперты-метеорологи

Концентрация основных парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году побила новый рекорд. Никаких признаков улучшения нет, несмотря на обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в бюллетене, который ежегодно публикует Всемирная метеорологическая организация.

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В отчете говорится, что рост концентрации CO2 с 2017 по 2018 год стал самым быстрым за 10 лет. Уровень концентрации углекислого газа достиг 407,8 частей на миллион. Это 147% от показателей доиндустриальной эпохи 1750 года.

Углекислый газ — основной долгоживущий парниковый газ, связанный с человеческой деятельностью и виновный в глобальном потеплении. Он остается в атмосфере веками, еще дольше — в океанах.

Специалисты зафиксировали и быстрый рост концентрации метана и закиси азота — следующих по значимости парниковых газов. Выбросы этих газов тоже связаны с деятельностью человека. Метан выделяется в результате животноводства, рисоводства, а также из-за мусорных свалок. 40% выбросов закиси азота тоже связаны с человеческой деятельностью. Этот газ — один из главных виновников разрушения озонового слоя, который защищает от ультрафиолетовых лучей.

Всемирная метеорологическая организация отмечает, что в последний раз такая концентрация CO2 наблюдалась 3–5 миллионов лет назад. Тогда на Земле было в среднем на 2–3 градуса теплее, а уровень моря — на 10–20 метров выше.

Эти тенденции говорят о том, что будущим поколениям грозят изменения климата, повышение температуры, более экстремальные погодные условия, повышение уровня моря, нехватка воды и разрушение экосистем, — предупреждают эксперты.

Китай, США, Евросоюз и Индия ответственны за выброс 56% парниковых газов. При этом Соединенные Штаты решили выйти из Парижского соглашения по климату.