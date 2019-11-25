Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг 24 ноября объявил, что будет участвовать в борьбе за номинацию на пост президента США от Демократической партии.

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«Я выдвигаюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Я верю, что мой опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и стать лидером», — отметил Майкл Блумберг.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 novembre 2019

По его словам, Дональд Трамп представляет угрозу ценностям страны. «Мы не можем позволить еще четыре года безответственных и аморальных действий», — написал он.

77-летний Майкл Блумберг — основатель агентства Bloomberg и один из богатейших людей мира. Его состояние Forbes оценивает более чем в 50 миллиардов долларов. С 2002 по 2013 год он был мэром Нью-Йорка, причем баллотировался он и от Республиканской партии.

Его соперниками в борьбе за номинацию на пост президента от демократов станут в том числе бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс и мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Блумберг собирается потратить миллионы долларов на рекламу и наем сотрудников для своей избирательной кампании.