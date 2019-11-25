Amnesty International: в ходе протестов в Иране убито более 140 человек

Как сообщила в понедельник, 25 ноября, международная правозащитная организация Amnesty International, в ходе протестов в Иране погибли, как минимум, 143 человека. Иранские власти признают только пять смертей.

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Волнения в Иране начались 15 ноября, через несколько часов после объявления о реформе государственных дотаций на бензин. По этой реформе повышаются дотации для самых бедных иранцев, но одновременно резко возрастают цены на топливо. На фоне экономического кризиса, эта реформа вызвала возмущение жителей, которые начали устраивать акции протеста по всей стране. В ответ на протесты правительство полностью обрубило доступ к интернету, для того, чтобы протестующие не могли выкладывать видео манифестаций.

В понедельник жители Тегерана вышли на улицы на «контр-манифестацию» по призыву властей. Они прошли маршем по столице, чтобы выразить свое осуждение вспыхнувшими в стране протестами. При этом они скандировали: «Долой Америку!», «Долой Израиль!» и «Долой бунтовщиков!»

Накануне Госдепартамент США обратился к администрации соцсетей Twitter, Facebook и Instagram с призывом закрыть аккаунты иранских политиков, пока в Иране не будет восстановлен доступ к интернету. «Это глубоко лицемерный режим. Он запрещает интернет жителям страны, в то время как правительство продолжает использовать свои аккаунты в социальных сетях», – сказал в интервью агентству Bloomberg эмиссар США по Ирану Брайан Хук.

«Мы призываем такие предприятия как Фейсбук, Инстаграм и Твиттер закрыть акаунты духовного вождя Ирана аятоллы Хаменеи, министра иностранных дел Джавада Зарифа и президента Хасана Рухани дод тех пор, пока они не вернут интернет своему народу», – добавил сотрудник американского госдепартамента.

В пятницу, 22 ноября, власти США объявили о персональных санкциях против министра телекоммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми.