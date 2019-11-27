Иран: «Люди бедны, ситуация невыносима»

В Иране доступ к социальным сетям постепенно восстанавливается после полной блокировки на прошлой неделе. Связано это было с протестными манифестациями против повышения цен на бензин. По данным международной правозащитной организации Amnesty International в столкновениях с силовиками были убиты по меньшей мере 143 человека. Официальный Тегеран признал гибель лишь пятерых манифестантов. Жительница иранской столицы, просившая не называть ее имени, рассказала французской редакции RFI о ситуации в Тегеране.

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«В центре города и на севере Тегерана улицы были непривычно пусты, ничего общего с привычным в этих частях города движением. Люди боялись выйти из дома, они боялись оказаться в гуще манифестантов», — рассказывает жительница Тегерана о том, что происходило в городе после 15 ноября, дня, когда в Иране начались волнения. Она не принимала участия в манифестациях, но сказала, что сможет поделиться своими наблюдениями, лишь когда интернет и мобильная связь вновь заработают, по крайней мере в столице.

«Моя тетка, которая живет в западной части города, рассказала мне, что в их районе применяли слезоточивый газ. Из-за этого в квартире было трудно дышать», — рассказала жительница Тегерана, ссылаясь также на заснятые манифестации и пожары. Эти видео ей показывали коллеги по работе.

«У людей смешанные чувства — смесь гнева, негодования и безысходности. И тем не менее, надо жить, — продолжает собеседница RFI, — Людей обуревает злость, потому что их лишили элементарных прав, и к тому же отрезали от внешнего мира. Они негодуют, потому что с телевизионных экранов их кормят пропагандой и потому что все СМИ скрывают от них реальность. От них скрывают тот факт, что люди бедны, что они буквально раздавлены, что они больше не могут закрывать глаза на то, что происходит в стране».

В понедельник, 25 ноября, в Тегеране прошла большая манифестация в поддержку властей. Ее участники осудили протестные выступления, которые иранские власти называют «бунтом». Жительница Тегерана рассказала RFI, что получила неподписанное сообщение с призывом примкнуть к этой манифестации.

Убитые, раненые и арестованные

Иранские власти признали только пятерых убитых во ходе столкновений манифестантов с полицией в ноябре. Правозащитная организация Amnesty International сообщила о «минимум 143 погибших» в ходе «чудовищного покушения на человеческую жизнь». Гуманитарная организация считает, что убитых на самом деле было больше. Она заявила, что будет вести свое расследование. «Мы проверили множество видеозаписей и увидели, как полиция и военные стреляли в безоружных манифестантов. Они стреляли и в тех, кто пытался избежать столкновения с силами порядка», — рассказала France-Presse Мансуре Миллс из Amnesty International.

Давно живущему в изгнании во Франции иранскому писателю Джаваду Джавахери удалось восстановить связь с родными и близкими в Иране, хотя интернет там все еще работает с перебоями: «Свидетельства начинают поступать. И у нас начинает вырисовываться картина размаха репрессий, которые обрушились на иранцев».

«Вмешательство»

Иранские власти считают, что манифестации последних дней поддерживались и поощрялись Соединенными Штатами. «Мы считаем это вмешательством во внутренние дела Ирана. Американские лидеры продолжают политику максимального давления», — заявил 25 ноября пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, приглашая зарубежные страны «повнимательнее присмотреться» к манифестациям в поддержку иранских властей.

«Эта война окончена», — заявил заместитель командующего корпусом Стражей Исламской революции, генерал Хуссейн Салами, выступая в Тегеране перед участниками манифестации в поддержку властей.

В США Дональд Трамп обвинил Тегеран в том, что власти отключили интернет, чтобы «народ не мог говорить о творящемся в стране чудовищном насилии». Несколько дней назад США объявили о введении санкций против министра телекоммуникаций Мухаммеда Джавада Азари Джароми за «его роль в жесткой цензуре интернета» в Иране.