ОЗХО внесла «Новичок» в список запрещенных веществ

В Лондоне утверждают, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом из серии "Новичок"

Организация по запрещению химического оружия добавила в список запрещенных веществ «Новичок», разработанный в бывшем СССР и примененный при покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери. Решение было встречено аплодисментами членов ОЗХО, собравшихся на ежегодное пленарное заседание в Гааге.

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Вещество нервно-паралитического действия «Новичок» пополнило список запрещенных видов химического оружия, впервые с 1997 года. Именно в этом году, когда была учреждена Организация по запрещению химического оружия, был составлен список запрещенных отравляющих веществ. С тех пор он ни разу не пополнялся.

В среду, 27 ноября, представители 193 стран-членов ОЗХО приняли решение внести «Новичок» в список. После единодушного одобрения, участники заседания встретили принятое решение аплодисментами.

«Мы переживаем важный момент. Впервые в истории список химических веществ был пополнен», – заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас. По его словам, это событие показывает, что международная Конвенция о запрещении химического оружия способна «адаптироваться к новым угрозам».

Предложение внести «Новичок» в список запрещенных веществ было сделано Канадой, Нидерландами и США в 2018 году. В ответ Россия сделала собственное предложение, представив свой список отравляющих нервно-паралитических веществ, которые, по ее утверждению, были разработаны в Соединенных Штатах.

Ежегодная, 24-я сессия стран-участниц Организации по запрещению химического оружия открылась в понедельник в Гааге.