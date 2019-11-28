Дональд Трамп подписал закон о защите демократии в Гонконге вопреки протестам КНР

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон в поддержку протестного движения в Гонконге, который предусматривает санкции в отношении официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека в этом районе Китая. В четверг, 28 ноября, МИД КНР выразил решительный протест властям США, обвинив их во вмешательстве в свои внутренние дела и «поддержке преступников».

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Накануне американский президент подписал законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», который на прошлой неделе одобрил Конгресс. В заявлении, размещенном на сайте Белого дома Дональд Трамп заявил: «Я подписал эти законы из уважения к председателю Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. Они вступают в силу в надежде на то, что руководство и представители Китая и Гонконга смогут мирно разрешить противоречия, что приведет к миру и процветанию».

France-Presse отмечает, что Трамп подписал закон после долгих колебаний на фоне торговой войны с Китаем и переговоров по новому соглашению о торговле.

Закон «О правах человека и демократии в Гонконге» (Hong Kong human rights and democracy Act) требует от Госдепартамента ежегодно отчитываться перед Конгрессом о ситуации в Гонконге, а также предусматривает возможность санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в специальном административном районе КНР. От оценки Госдепа будут зависеть судьба торговых преференций, введенных США для Гонконга.

21 ноября законопроект в поддержку протестного движения в Гонконге одобрила Палата представителей американского Конгресса: 417 голосов — за, один — против. Накануне единогласно документ поддержал Сенат. Законопроект направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

В этот четверг американский посол в Пекине вызван в МИД КНР, который в специальном заявлении потребовал от США «не вводить в действие закон» о Гонконге.

Ранее в четверг официальный представитель китайского дипведомства Гэн Шуан на брифинге выразил «решительный протест» Вашингтону, обвинив США в «открытой поддержке преступников, виновных в актах насилия» и пообещав «ответные меры».

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Несмотря на отзыв законопроекта, протесты продолжились. Теперь манифестанты требуют введения в Гонконге прямого и полноценного избирательного права, освобождения задержанных манифестантов и расследования действий полиции в отношении протестующих. Власти КНР в последнее время дают понять, что могут применить силу для подавления протестов в Гонконге, который в 1997 году был передан Великобританией Китаю с особым статусом, гарантированным до 2047 года.