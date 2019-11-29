Посла Турции вызвали в МИД Франции после слов Эрдогана о «смерти мозга» Макрона

Посол Турции во Франции вызван в МИД после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил «о смерти мозга» своего французского коллеги Эмманюэля Макрона. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в Елисейском дворце.

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Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона в ответ на заявление французского лидера о «смерти мозга» НАТО. «Я обращаюсь к господину Макрону из Турции и я скажу это НАТО: ты должен сначала проверить свою голову на предмет смерти мозга», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Стамбуле.

«Это не заявление, а оскорбление», — прокомментировали слова турецкого президента в Елисейском дворце. «Мы ждем от президента Эрдогана объяснений», — добавили в администрации президента Франции.

Слова Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, сказанные им 7 ноября в интервью изданию The Economist, вызвали широкую полемику. В качестве примера «смерти мозга» альянса Макрон привел операцию Турции в Сирии и вывод американских войск из региона. По его словам, это свидетельствует об отсутствии координации внутри альянса.

Накануне в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Макрон объяснил свои слова тем, что таким образом он хотел «разбудить» Североатлантический альянс, и это ему удалось.