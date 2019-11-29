Премьер-министр Ирака ушел в отставку

Глава правительства Ирака Адиль Абдул-Махди объявил в пятницу, 29 ноября, об отставке. Такое решение Абдул-Махди принял на фоне протестов, жертвами которых стали более 400 человек. Ранее к отставке премьер-министра во избежание эскалации хаоса призвал духовный лидер шиитов аятолла Али Систани.

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Как сообщает корреспондент AFP, на площади Тахрир в центре Багдада после объявления об отставке премьера протестующие отложили в сторону камни, которые они кидали в представителей сил правопорядка, и принялись танцевать от радости.

«Это наша первая победа, впереди — другие», — заявил агентству один из участников протестной акции.

Антиправительственные протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Митингующие, которые выступали за улучшение условий жизни, затем потребовали отставки правительства и проведения дословных выборов в парламент.

Акции сопровождаются массовыми беспорядками. Только четверг в стране силами правопорядка были убиты 46 митингующих. Еще около тысячи получили ранения. Всего за время протестов в Ираке погибли более 400 человек.