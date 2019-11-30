Apple «более тщательно» изучит вопрос о принадлежности Крыма

Американская корпорация Apple «более тщательно» рассмотрит вопрос об обозначении спорных территорий и может «скорректировать свой подход». Об этом в субботу, 30 ноября, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер интервью агентству Reuters.

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«Мы проведем углубленный анализ принципов, которыми руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и в результате, возможно, внесем изменения в будущем», — сказала Мюллер.

Напомним, что корпорация Apple подверглась критике после того, как 27 ноября ее представители сообщили о внесении правок в приложения «Погода» и «Карты» для российских пользователей. Если ранее полуостров Крым и его населенные пункты были обозначены без принадлежности к какой-либо стране, то теперь они обозначены как российские.

По словам корпорации Apple, в своих решениях она руководствуется международным правом, а также соответствующими законами США и конкретных стран, в которых работает компания. Поправки в приложения для российских пользователей были внесены в соответствии со вступившим в силу российским законом, по которому обозначение Крыма как территории Украины является уголовным преступлением.

Решение производителя iPhone вызвало негодование и призывы к бойкоту в социальных сетях в Украине. В четверг несколько российских СМИ сообщили, что «Apple признала, что Крым — русский».

В остальных странах, при поиске в приложении Apple крымских городов, их принадлежность к какой-либо стране не обозначена.