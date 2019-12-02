В Мадриде открылась 25-я конференция ООН по климату

Мир должен выбрать между «надеждой» на лучшее будущее и «капитуляцией». С таким заявлением выступил на открытии международной конференции ООН по климату в Мадриде в понедельник, 2 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. В конференции участвуют представители 196 стран, подписавших Парижское соглашение по климату, в том числе около 40 глав государств и правительств.

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Антониу Гуттериш призвал человечество решительнее бороться с глобальным потеплением климата. Его слова приводит AFP.

Как подчеркнул генеральный секретарь ООН, мир стоит на пороге больших перемен и в течение ближайшего десятилетия окажется на одном из двух путей. «Первый — это путь капитуляции, когда мы пройдем точку невозврата и поставим под угрозу здоровье и безопасность всех обитателей планеты», — заявил он.

«Мы действительно хотим остаться в истории как поколение, которое вело себя как страус, стоявшего, зарыв голову в песок, пока мир горел?», — обратился Антониу Гуттериш к участникам конференции.

Другой путь, по словам Гуттериша, это «путь надежды». «Путь долгосрочных решений. Путь, при котором ископаемые остаются там, где они должны быть, то есть под землей, и путь, который позволит нам добиться углеродного нейтралитета к 2050 году», — заявил Антониу Гуттериш. Он призвал человечество «остановить зависимость от угля». В противном случае, по его словам, «все усилия будут напрасны».

«Давайте услышим толпы, требующие перемен. Давайте откроем глаза перед неминуемой угрозой, которая стоит перед нами. (…) Давайте покажем нашу политическую волю, которую ждут от нас наши народы», — призвал генеральный секретарь ООН.

В свою очередь, присутствовавший на открытии конференции премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что «эту битву можно выиграть». «Мы должны дать нашим согражданам повод для надежды, потому что только возможность успеха позволяет выигрывать битвы», — заявил глава правительства Франции в Мадриде.

Участники 25-й международной конференции по климату должны ускорить реализацию условий Парижского соглашения по климату, в первую очередь — добиться снижения выброса парниковых газов в атмосферу.

Как отмечает Le Monde, участники Парижского соглашения по климату «еще никогда не были так далеки» от поставленной цели. Выброс парниковых газов в атмосферу за последние десять лет вырос в среднем на 1,5% в год и в минувшем году достиг исторического максимума.

Конференция по климату будет проходить в Мадриде до 13 декабря. Изначально она должна была пройти в столице Чили Сантьяго, но из-за массовых протестов в стране было решено перенести ее в Испанию. Чили остается страной-председателем. Ожидается, что в конференции примут участие от 20 до 25 тысяч человек.