Япония выкупит частный остров для американских военных учений

Япония выкупит частный необитаемый остров для американских военных учений. Для того, чтобы приобрести восемь квадратных километров земли, Токио потратит более 130 миллионов евро. В правительстве Японии назвали это решение «большим шагом вперед» — сейчас США могут проводить учения с участием авиации только на значительном удалении от центра японского архипелага.

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Ранее американские военные проводили учебные вылеты на острове, находящемся в 1200 километрах от Токио. США попросили власти Японии выделить территорию, расположенную ближе к американской военной базе на западе страны.

Как пишет издание South China Morning Post, приобретения властями этой территории говорит о готовности Японии защищать острова Сэнкаку, полные полезных ископаемых, в Восточно-Китайском море. В последние годы спор между Токио и Пекином по поводу их принадлежности разразился с новой силой.

Ранее США потребовали от Японии в пять раз повысить выплаты на содержание американского контингента в регионе до восьми миллиардов долларов в год. В Токио не согласились с позицией Вашингтона и заявили, что уже платят больше, чем другие союзники Соединенных Штатов.