ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

В ФБР считают, что российские приложения могут быть использованы ФСБ для доступа к личным данным американцев

В ФБР заявили, что любые приложения, разработанные в России, несут в себе потенциальную «контрразведывательную угрозу». Как говорится в письме ведомства, опубликованном корреспондентом телеканала NBC News, ФСБ имеет доступ к данным, проходящим через серверы на территории России.

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В американской спецслужбе не исключили, что популярное приложение FaceApp, разработанное петербургской компанией Wireless Lab, может быть использовано для иностранного вмешательства. «В случае, если выборные лица, кандидаты, политические кампании или партии станут целью иностранного влияния при помощи FaceApp, ФБР проведет соответствующее расследование», — говорится в письме.

Представители спецслужбы также подчеркнули, что у ФСБ имеются «мощные возможности», которые позволяют получать доступ к интернет-трафику без уведомления провайдера.

В июле разработчик приложения FaceApp заявил, что компания не передает данные третьим лицам, а большинство фотографий удаляется с облачных серверов в течение 48 часов. «Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако», — отметили ТАСС в Wireless Lab.

Популярный редактор изображений FaceApp, который позволяет изменять лицо на фотографии при помощи нейронных сетей, привлекло внимание сенаторов США летом 2019 года. В Конгрессе заявили, что приложение может передавать личные данные граждан США «враждебной державе», и попросили ФБР провести расследование.