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Ким Чен Ын открыл «идеальный» город и поднялся на гору на белом коне

Во время прошлого подъема Ким Чен Ына на гору единственное северокорейское агентство сообщило, что восхождение предвещает важные события в истории страны. Теперь снимки были опубликованы без подробных объяснений KCNA via REUTERS

RFI

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл «идеальный» город вблизи священной горы Пэкту. Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, глава КНДР перерезал красную ленту на въезде в населенный пункт, который является «олицетворением современной цивилизации». Как следует из фотографий информагентств, Ким Чен Ын также, как и в октябре 2019 года, прокатился на белом коне по местам боевой славы недалеко от нового города.