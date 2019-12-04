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Ким Чен Ын открыл «идеальный» город и поднялся на гору на белом коне

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Во время прошлого подъема Ким Чен Ына на гору единственное северокорейское агентство сообщило, что восхождение предвещает важные события в истории страны. Теперь снимки были опубликованы без подробных объяснений
Во время прошлого подъема Ким Чен Ына на гору единственное северокорейское агентство сообщило, что восхождение предвещает важные события в истории страны. Теперь снимки были опубликованы без подробных объяснений KCNA via REUTERS
RFI

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл «идеальный» город вблизи священной горы Пэкту. Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, глава КНДР перерезал красную ленту на въезде в населенный пункт, который является «олицетворением современной цивилизации». Как следует из фотографий информагентств, Ким Чен Ын также, как и в октябре 2019 года, прокатился на белом коне по местам боевой славы недалеко от нового города. 

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Ранее северокорейское информагентство сообщало, что восхождение Ким Чен Ына на белом коне в гору является «важным символом»
Ранее северокорейское информагентство сообщало, что восхождение Ким Чен Ына на белом коне в гору является «важным символом» KCNA via REUTERS
Что именно символизирует подъем Ким Чен Ына на гору в этот раз, информагентство не сообщило
Что именно символизирует подъем Ким Чен Ына на гору в этот раз, информагентство не сообщило KCNA via REUTERS
Вид «идеального» города Самджиён, открытого Ким Чен Ыном
Вид «идеального» города Самджиён, открытого Ким Чен Ыном KCNA via REUTERS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перерезал красную ленту в окружении чиновников
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перерезал красную ленту в окружении чиновников KCNA via REUTERS
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