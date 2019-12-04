Ким Чен Ын открыл «идеальный» город и поднялся на гору на белом коне
Опубликовано:
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл «идеальный» город вблизи священной горы Пэкту. Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, глава КНДР перерезал красную ленту на въезде в населенный пункт, который является «олицетворением современной цивилизации». Как следует из фотографий информагентств, Ким Чен Ын также, как и в октябре 2019 года, прокатился на белом коне по местам боевой славы недалеко от нового города.
Реклама