США и Иран обменялись заключенными

В субботу, 7 декабря, США и Иран объявили об обмене заключенными. Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран передал США американского аспиранта Сюэ Вана, приговоренного в Иране в 2017 году к десяти годам заключения по обвинению в шпионаже.

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Иранского специалиста по стволовым клеткам Масуда Солеймани задержали в октябре 2018 году в аэропорту Чикаго. Американские власти вменили ему экспорт биоматериалов в Иран в обход санкций, связанных с иранской ядерной программой.

Аспирант Принстонского университета Сюэ Ван был задержан в 2016 году в Иране, куда он прибыл для сбора материалов для докторской диссертации. В Исламской республике в 2017 году его приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

«Рад, что профессор Масуд Солеймани и господин Сюэ Ван вскоре воссоединятся со своими семьями. Огромное спасибо всем сопричастным, особенно правительству Швейцарии», — написал у себя в твиттере глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG — Javad Zarif (@JZarif) 7 décembre 2019

Швейцария представляет интересы Соединенных Штатов в Иране с 1979 года, после победы Исламской революции в Иране и разрыва дипломатических отношения между Тегераном и Вашингтоном.

Госсекретарь США Майк Помпео чуть позже подтвердил обмен заключенными. «Еще один американец возвращается домой. Сюэ Ван, которого удерживали в заключении по ложным обвинениям в Иране три года, освобожден и возвращается в США. Вскоре господин Ван воссоединится с женой и сыном, которые так по нему скучали», — написал Майк Помпео.

Another American is coming home. Xiyue Wang, who has been held on false charges in Iran for over three years, has been released and is on his way back to the United States. Mr. Wang will soon be reunited with his wife and son, who have missed him dearly. (1/2) — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 décembre 2019

Госсекретарь США пообещал продолжать работать над тем, чтобы все американцы, удерживаемые в Иране или других странах, вернулись домой. Он также выразил благодарность швейцарскому правительству за посредничество и назвал подход Тегерана в этом вопросе конструктивным.