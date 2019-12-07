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США и Иран обменялись заключенными

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф REUTERS/Evgenia Novozhenina
RFI

В субботу, 7 декабря, США и Иран объявили об обмене заключенными. Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран передал США американского аспиранта Сюэ Вана, приговоренного в Иране в 2017 году к десяти годам заключения по обвинению в шпионаже.

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Иранского специалиста по стволовым клеткам Масуда Солеймани задержали в октябре 2018 году в аэропорту Чикаго. Американские власти вменили ему экспорт биоматериалов в Иран в обход санкций, связанных с иранской ядерной программой. 

Аспирант Принстонского университета Сюэ Ван был задержан в 2016 году в Иране, куда он прибыл для сбора материалов для докторской диссертации. В Исламской республике в 2017 году его приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

«Рад, что профессор Масуд Солеймани и господин Сюэ Ван вскоре воссоединятся со своими семьями. Огромное спасибо всем сопричастным, особенно правительству Швейцарии», — написал у себя в твиттере глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Швейцария представляет интересы Соединенных Штатов в Иране с 1979 года, после победы Исламской революции в Иране и разрыва дипломатических отношения между Тегераном и Вашингтоном.

Госсекретарь США Майк Помпео чуть позже подтвердил обмен заключенными. «Еще один американец возвращается домой. Сюэ Ван, которого удерживали в заключении по ложным обвинениям в Иране три года, освобожден и возвращается в США. Вскоре господин Ван воссоединится с женой и сыном, которые так по нему скучали», — написал Майк Помпео.

Госсекретарь США пообещал продолжать работать над тем, чтобы все американцы, удерживаемые в Иране или других странах, вернулись домой. Он также выразил благодарность швейцарскому правительству за посредничество и назвал подход Тегерана в этом вопросе конструктивным.

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