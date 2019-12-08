В Гонконге отметили 6 месяцев протеста новой манифестацией

В воскресенье, 8 декабря, в Гонконге возобновились массовые антиправительственные протесты, начавшиеся ровно полгода назад.

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Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы в центре Гонконга в воскресенье после полудня. Заявку на проведение митинга подало правозащитное движение Civil Human Rights Front (CHRF), объединяющее различные гонконгские организации. Эта акция стала самой массовой за последние несколько месяцев.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Несмотря на отзыв законопроекта, протесты продолжились. Теперь манифестанты требуют введения в Гонконге прямого и полноценного избирательного права, освобождения задержанных манифестантов и расследования действий полиции в отношении протестующих. Власти КНР в последнее время дают понять, что могут применить силу для подавления протестов в Гонконге, который в 1997 году был передан Великобританией Китаю с особым статусом, гарантированным до 2047 года.

В конце ноября в Гонконге прошли выборы в местные советы, на которых победила оппозиция с большим отрывом и при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.