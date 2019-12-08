Несколько десятков рабочих фабрики в Нью-Дели погибли при пожаре

По меньшей мере 43 человека погибли в воскресенье, 8 декабря, в результате крупного пожара на фабрике в столице Индии. Об этом агентству Reuters сообщили представители местной власти. Фабрика расположена в центре города в районе Анадж Манди, около крупнейшего рынка.

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Огонь вспыхнул рано утром, когда, по словам спасателей, в здании фабрики спали десятки рабочих. По данным пожарных, было госпитализировано 56 человек, многие пострадавшие были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. На фабрике по производству сумок, детских игрушек и упаковочного материала хранилось много легко воспламеняющегося сырья. Этим пожарные объясняют быстрое распространение огня.

Большинство жертв были работниками предприятия сообщил в воскресенье, 8 декабря, представитель правительства Индии. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии и выразил соболезнования семьям погибших.