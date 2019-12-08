Эво Моралес назначен главой предвыборного штаба своей партии

Съезд партии «Движение к социализму» назначил бывшего президента Боливии Эво Моралеса руководителем штаба кандидата этой партии на предстоящих выборах главы государства. Об этом в Twitter написал сам экс-президент, поблагодарив свою партию за поддержку.

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«Благодарю за доверие возглавить кампанию. Мы выберем единого кандидата и вновь победим в первом туре», — написал Эво Моралес.

Президентские выборы в Боливии пройдут весной 2020 года. О намерении участвовать в них уже заявили основной конкурент Моралеса Карлос Меса и еще один правый политик, Луис Камачо.

Напомним, 20 октября в Боливии прошел первый тур президентских выборов, на которых, согласно данным местной ЦИК, победил Эво Моралес. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, объявив о массовых фальсификациях. В стране начались массовые митинги протеста. После трех недель протестов Моралес, стоявший у власти 13 лет и баллотировавшийся на четвертый срок, был вынужден уйти с поста после того, как его отставки потребовало командование армии.

После своей отставки Эво Моралес прибыл Мексику и попросил там политического убежища.