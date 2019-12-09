Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Не менее пяти человек погибли и еще около 20 пострадали в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию. Еще около 10 человек числятся пропавшими без вести.

Реклама Читать далее

В момент извержения вулкана поблизости находились около 50 человек, новозеландских и иностранных туристов, сообщили местные власти.

Некоторых из них удалось эвакуировать, однако затем условия для продолжения спасательной операции «стали слишком опасными», говорится в заявлении полиции.

По меньшей мере 10 человек числятся пропавшими без вести, заявил журналистам представитель местной полиции Джон Тимс.

Как отмечает AFP, ежегодно на Уайт-Айленд — единственный активный вулканический остров Новой Зеландии — приезжают около 10 тысяч туристов. Это один из самых посещаемых активных вулканов в мире. За последние полвека на острове регулярно происходили извержения, последнее было зафиксировано в 2016 году.