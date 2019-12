Власти Новой Зеландии сообщили о невозможности найти выживших при извержении вулкана

Надежды найти выживших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд нет. Об этом заявили в понедельник, 9 декабря, власти Новой Зеландии. Таким образом погибнуть в результате стихийного бедствия могли более 20 человек, сообщает AFP. Ранее новозеландская полиция заявила о по меньшей мере пяти погибших.

По данным полиции, в момент извержения возле вулкана находились около 50 туристов. Несколько из них прогуливались по краю кратера.

Спасателям удалось эвакуировать с острова 23 человека. Пятеро из них погибли, еще восемнадцать пострадали, получив в том числе серьезные ожоги. Точное количество оставшихся на острове людей неизвестно.

В полиции заявили, что не смогли продолжить спасательную операцию из-за сложившихся условий.

«Основываясь на имеющейся информации, мы думаем, что на острове не осталось выживших», — цитирует агентство заявление полиции. Сейчас новозеландские власти пытаются установить точное число погибших.

Отмечается, что рано утром во вторник новозеландская армия должна заново исследовать остров Уайт-Айленд, где расположен единственный активный в стране вулкан.

По данным австралийских властей, среди жертв есть «значительное количество» граждан Австралии. Около 30 австралийских туристов прибыли на остров на борту круизного лайнера Ovation of the Seas. Об этом сообщает AFP со ссылкой на новозеландскую ассоциацию туроператоров New Zeland Cruise Association.

Ежегодно на Уайт-Айленд приезжают около 10 тысяч туристов. Это один из самых посещаемых активных вулканов в мире.