Демократы представили два обвинения по импичменту Трампа

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США назвали две статьи обвинения, на основании которых они требуют объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает France-Presse.

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Демократы обвиняют президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса, объявил председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер.

По мнению демократов, злоупотребление властью заключается в том, что Дональд Трамп попытался оказать давление на Украину, чтобы она вмешалась в выборы президента США в 2020 году. Имеется ввиду просьба Трампа расследовать деятельность в Украине Хантера Байдена – сына возможного и главного соперника на президентских выборах 2020 года от демократической партии Джо Байдена. Об этом Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ответ на услугу Трамп пообещал украинскому президенту оказать военную помощь и пообещал принять его в Белом доме.

Второе обвинение проистекает из первого. По словам Джерри Надлера, Дональд Трамп препятствовал работе Конгресса США. В начале декабря постоянный комитет по разведке при Палате представителей опубликовал доклад, в котором утверждается, что Дональд Трамп пытался воспрепятствовать расследованию в рамках процедуры импичмента и ставил под сомнение полномочия Палаты. «Мы должны быть предельно ясны: никто, даже президент, не стоит выше закона», – отметил в сегодняшнем выступлении Надлер.

Как отмечает агентство France-Presse, на следующей неделе депутаты Палаты представителей должны голосованием одобрить выдвинутые обвинения. Так как там преобладают демократы, обвинения должны быть приняты. Затем Сенат США, в котором преобладают республиканцы, должен заняться организацией процедуры импичмента. Ожидается, что сама процедура начнется в январе, указывает France-Presse.