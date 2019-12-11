Атаки дронов не помешали Saudi Aramco выйти на биржу. Компания стоит дороже, чем Apple и Microsoft

Saudi Aramco несколько раз откладывала IPO из-за экономической ситуации и атак дронов по своим объектам

На Саудовской фондовой бирже начались торги акциями нефтяной компания Saudi Aramco. В среду, 11 декабря, стоимость ее ценных бумаг выросла на 10% — это максимально возможное колебание на местной бирже в течение дня. В результате Saudi Aramco обогнала Apple и Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире.

Реклама Читать далее

После открытия торгов капитализация Saudi Aramco достигла 1,88 триллионов долларов, а ее акции выросли с 32 до 35,2 саудовских риалов (9,39 долларов).

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман рассчитывал на то, что капитализация компании достигнет двух триллионов долларов. Это позволило бы привлечь 100 миллиардов инвестиций от продажи 5% акций. Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы надеются, что акции самой прибыльной компании в мире будут продолжать рост.

Как отмечает The Guardian, одной из причин стремительного роста акций могут быть действия друзей саудовской королевской семьи Саудовской Аравии. По мнению профессора Джона Колли из бизнес-школы Уорика, ценные бумаги могут скупать инвесторы, аффилированные с наследным принцем.

Компании Saudi Aramco удалось провести IPO и выйти на биржу, несмотря на атаки дронов на нефтяные объекты. В сентябре из-за нападения добыча нефти в Саудовской Аравии упала на 1,3 миллионов баррелей в сутки. В Эр-Рияде и Вашингтоне уверены, что атаки были проведены при поддержке Ирана. В ООН не смогли подтвердить, что беспилотники действительно были связаны с Тегераном.