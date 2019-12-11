Американский журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года. Об этом сообщается на сайте издания. Как пишут журналисты, 16-летняя активистка стала «символом поколения», «осмелившись сказать правду в лицо тем, у кого есть власть».

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Грета Тунберг впервые вышла на акцию в защиту климата к шведскому парламенту в августе 2018 года. Она потребовала политиков принять срочные меры для спасения климата. После этого набрало популярность движение Fridays for future, в рамках которого подростки выходили на манифестации по всему миру.

Широкую известность Тунберг обрела после того, как выступила в Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2019 года. Ее высказывания о том, что мировые лидеры «украли будущее» у целого поколения, критиковали многие политики, в том числе Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.

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