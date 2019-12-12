Берлин выразил сожаления по поводу санкций США против «Северного потока-2».

«Мы с сожалением узнали о голосовании американской Палаты представителей. Наша позиция относительно санкций четкая: мы их отвергаем», – заявил агентству France-Presse министр экономики Германии Петер Альтмайер.

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В ночь на 12 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении газопровода Nord Stream 2. Теперь в поддержку законопроекта должен проголосовать Сенат, а затем его должен подписать Дональд Трамп.

Газопровод «Северный поток-2», который проходит по дну Балтийского моря, должен удвоить объемы поставок российского газа в Германию. Его запуск был намечен на конец 2019 года.

В ноябре стало известно о том, что в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год могут быть добавлены статьи о санкциях против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода. Санкции предполагают введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2», а также предоставляют финансовую или техническую поддержу этому проекту.

Газопровод «Северный поток-2» принадлежит российской государственной энергетической компании «Газпром», но половина его стоимости финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями – OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell.

Однако главными объектами санкций станут швейцарская компания Allseas, располагающая самым большим в мире судном по укладке подводных трубопроводов, а также компания Pioneering Spirit, которая занимается оффшорной зоной, через которую пролегает газопровод.

Более резко на голосование Палаты представителей США отреагировали в Германо-российской внешнеторговой палате. Европа должна принять ответные меры на санкции США против газопровода «Северный поток-2», говорится в заявлении палаты от 12 декабря.