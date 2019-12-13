В Алжире после президентских выборов возобновились массовые протесты

В Алжире возобновились массовые протесты после объявления о победе в первом туре бывшего премьер-министра Абдельмаджида Теббуна. 74-летний Теббун набрал 58,15% голосов, объявил 13 декабря Национальный избирательный орган Алжира (Anie).

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Всего в президентской гонке в Алжире участвовали пятеро кандидатов. Все в свое время были связаны с бывшим президентом Абдельазизом Бутефликой, подавшим в отставку на фоне массовых протестов в апреле этого года.

Эти президентские выборы сопровождались рекордно низкой явкой на уровне 40%. Это ниже, чем явка на выборах, когда в четвертый раз президентом избрали Бутефлику. Выборы бойкотировали сторонники протестного движения Hirak, которое началось в Алжире в феврале. Участники движения считают всех кандидатов представителями старого режима.

В пятницу в столицы Алжира началась массовая протестная демонстрация против прихода к власти бывшего премьер-министра. Как сообщает корреспондент RFI, протестующие заявляют, что выборы были сфальсифицированы, и армия снова навязала своего кандидата.

В четверг, 12 декабря, тысячи алжирцев вышли на акции протеста с призывом бойкотировать выборы. Они требуют положить конец системе, установившейся в Алжире с момента обретения им независимости в 1962 году, и отстранить от высокопоставленных должностей соратников бывшего президента.