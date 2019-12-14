Пхеньян сообщил о «важном испытании» на космодроме

На северокорейском космодроме Сохэ провели «важное испытание», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Что именно было испытано — не уточняется.

Реклама Читать далее

В сообщении ЦТАК говорится лишь, что испытание успешно провели 13 декабря с 22:41 до 22:48 по местному времени. Представитель Академии оборонных наук КНДР, которого цитирует агентство, заявил, что «успехи в научной сфере» будут применены «для дальнейшего поднятия потенциала стратегического ядерного сдерживания КНДР».

Переговоры между КНДР и США по денуклеаризации зашли в тупик после провального февральского саммита в Ханое. Ранее в Пхеньяне установили крайний срок до конца этого года, чтобы заключить сделку с Вашингтоном. В противном случае КНДР пообещала преподнести США «рождественский подарок».

Еще в прошлое воскресенье власти КНДР объявили о проведении «очень важного испытания» на космодроме Сохэ, не дав никаких пояснений. В сентябре 2018 года в ходе переговоров с Сеулом лидер КНДР Ким Чен Ын обещал закрыть эту пусковую площадку на северо-западе страны.

Недавно власти Северной Кореи впервые с 2017 года возобновили оскорбительные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне заявляют, что все еще надеются достичь соглашения с Пхеньяном.