Amnesty International: Жертвами протестов в Иране стали более 300 человек

Жертвами ноябрьских протестов в Иране стали более 300 человек.

По меньшей мере 304 человека погибли в Иране в ходе подавления протестов в ноябре. Новые данные опубликовала 16 декабря международная правозащитная организация Amnesty International. Среди погибших — двое подростков 15 и 17 лет. Ранее правозащитники сообщали о 208 погибших.

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«Власти Ирана продолжают жесткие репрессии после общенациональных протестов 15 ноября. Арестованы тысячи протестующих, а также журналисты, правозащитники и студенты», — говорится в коммюнике, распространенным Amnesty International.

Правозащитники сообщили о собранных ими свидетельствах очевидцев. Согласно этим рассказам, «иранские власти, почти сразу после убийства нескольких сотен человек, запустили маховик репрессий с целью запугивания всех», кто захочет говорить о случившемся «открыто».

По данным Amnesty International, которая ссылается на ряд независимых источников, по всей стране продолжаются аресты людей, изоляторы переполнены, а некоторых из арестованных помещают в секретные тюрьмы.

Правозащитники призывают власти Ирана «незамедлительно отпустить всех незаконно арестованных», а международное сообщество «как можно скорее оказать давление» на Тегеран.

Протесты в Иране вспыхнули 15 ноября — через несколько часов после объявления о реформе государственных дотаций на бензин. В рамках реформы цены на топливо повысили на 200%. Волна протестов прокатилась по всей стране и затронула сотни городов. Из-за манифестаций государство заблокировало доступ к интернету в стране.

Власти Ирана объявили о том, что им удалось установить порядок в стране за несколько дней, и официально признали гибель лишь пяти человек. Порядок вернули «ценой массового убийства», — заявили в Amnesty International.