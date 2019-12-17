Бывшего президента Пакистана заочно приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана заочно приговорил к смертной казни экс-президента страны Первеза Мушаррафа по делу о госизмене. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ и судебные источники. Сам Мушарраф в 2016 году уехал в Дубай на лечение и в Пакистан не вернулся.

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Как заявил французскому агентству адвокат экс-президента Ахтар Шан, приговор суда связан с его решением ввести в стране чрезвычайное положение 3 ноября 2007 года. Приостановление действия Конституции стало основанием для дела о госизмене.

Первез Мушарраф, который занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год, ввел в стране чрезвычайное положение, когда суд рассматривал вопрос о легитимности его переизбрания на должность главы государства. Мушарраф объяснил свое решение угрозой со стороны исламистов.

Как напоминает AFP, эта непопулярная мера стоила Первезу Мушаррафу президентского поста — в августе 2008 года он подал в отставку на фоне угрозы импичмента и после этого жил «в добровольном и роскошном изгнании между Дубаем и Лондоном».

В 2013 году Мушарраф вернулся в Пакистан, чтобы принять участие в парламентских выборах, однако его политическим амбициям помешали судебные разбирательства. Экс-президент был помещен под домашний арест, позднее ему разрешили выезжать заграницу на лечение.

В марте 2016 года Мушарраф уехал лечиться в ОАЭ, пообещав вернуться, чтобы предстать перед судом, но так и не вернулся.