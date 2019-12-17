Сенат США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Сенат США проголосовал во вторник, 17 декабря, за принятие санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции стали частью проекта оборонного бюджета США на 2020 год. За проект проголосовали 86 сенаторов, против — восемь.

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Ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать завершить строительство «Северного потока-2», который построен уже на 80%. Речь идет об ограничении для иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства.

Вашингтон полагает, что газопровод усилит зависимость Европы от российского газа и таким образом усилит влияние Москвы. «Северный поток-2» — «угроза энергетической безопасности Европы», цитирует AFP слова американского сенатора Джима Риша.

11 декабря за законопроект проголосовала Палата представителей Конгресса США. Для вступления закона в силу его должен подписать президент страны Дональд Трамп. Он уже пообещал, что сделает это, как только документ «окажется на его рабочем столе».

Евросоюз и Германия выступили против санкций США, назвав их вмешательством в энергетическую политику Европу.