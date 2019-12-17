RSF: В 2019 году в «мирных» странах убили больше журналистов, чем на войне

По данным RSF, в 2019 году в мире были убиты 49 журналистов. Это самый низкий показатель с 2003 года.

В 2019 году (с 1 января по 1 декабря) в мире были убиты 49 журналистов «в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей», говорится в докладе «Репортеров без границ» (RSF), опубликованном 17 декабря. Число погибших журналистов в этом году самое низкое с 2003 года, при этом в «мирных» странах убитых больше, чем в зонах боевых действий.

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«Журналистика остается опасной профессией, но число убитых журналистов (в этом году) является самым низким за последние 16 лет», — отмечает организация.

Число убитых сотрудников СМИ снизилось на 44% по сравнению с 2018 годом. Этот исторически низкий показатель объясняется в первую очередь тем, что снизилось число погибших в зонах боевых действий. Так, в Сирии, Йемене и Афрагистане за 2019 год погибли 17 журналистов, в прошлом году — в два раза больше.

Однако число убитых в странах, где не идут войны, остается таким же, как и в предыдущие годы. В этом году, как и в предыдущем, в Мексике убили 10 журналистов. Латинская Америка стала настолько же опасной для сотрудников СМИ, как Ближний Восток. В целом в «мирных» странах убивают больше журналистов, чем в странах, где идут вооруженные конфликты.

«Для журналистов исчезает граница между странами, где идут войны, и мирными странами», — говорит генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. Он подчеркивает, что в демократических странах все больше предумышленных убийств журналистов из-за их профессиональной деятельности. 41% погибших в 2019 году сотрудников СМИ были убиты в зонах боевых действий, 59% — в «мирных» странах.

Другой факт, который отмечает организация: в 2019 году на 12% выросло число журналистов, находящихся в заключении из-за их профессиональной деятельности. Более половины из них содержатся в заключении в Китае, Египте и Саудовской Аравии. Безоговорочным «лидером» тут является Китай (120 заключенных журналистов).

Еще 57 сотрудников СМИ в данных момент находятся в заложниках. Больше всего журналистов-заложников в Сирии (30 человек).

По подсчету «Репортеров без границ», за последнее десятилетие в мире был убит 941 сотрудник СМИ.