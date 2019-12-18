Оперный театр в Сиднее скрылся за дымом от лесных пожаров 12 ноября 2019 года

В Австралии метеорологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений. Средняя температура по стране составила 40.9 градусов. На фоне рекордной жары на восточном побережье континента бушуют лесные пожары, а Сидней погрузился в смог. Это не помешало премьер-министру страны Скотту Моррисону досрочно улететь на рождественские каникулы.

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Во вторник, 17 декабря, средняя температура в Австралии достигла 40.9 градусов. В центре континента, 18% которого занимают пустыни, термометр поднимался до 45 градусов. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация только ухудшится. В субботу волна раскаленного воздуха достигнет восточного побережья, а температура в пригородах Сиднея может превысить 46 градусов.

A large mass of hot air will spread over Australia during the next 10 days, causing a widespread and intense heatwave that looks set to challenge records: https://t.co/rRwOQn1jP4 pic.twitter.com/5zC8jRYJrW — Weatherzone (@weatherzone) 13 décembre 2019

Волна жары будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 100 км/ч и приведет к новым лесным пожарам, жертвами которых стали шесть человек. Австралийские экстренные службы зафиксировали более ста очагов возгораний. Власти страны опасаются, что густой дым, который накрыл Сидней на прошлой неделе, вернется в крупнейший город страны. Плохое качество воздуха и рекордные температуры представляют опасность для здоровья.

Хотя пожары разрушают леса недалеко от Сиднея уже несколько недель, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не появляется в СМИ, а функции главы правительства как минимум до четверга выполняет его заместитель.

Где находится Моррисон, неизвестно. Как сообщают местные СМИ, премьер-министр может быть на Гавайях. В офисе премьер-министра комментировать местоположение Моррисона отказались, сославшись на «вопросы безопасности».

The New Daily пишет, что сотрудники аэропорта Гонолулу заметили Скотта Моррисона, выходящего из салона бизнес-класса.

Пользователи твиттера запустили хэштег #WhereTheBloodyHellAreYou, критикуя бездействие премьер-министра.