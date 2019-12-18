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Пекин принял на вооружение первый полностью китайский авианосец

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Первый авианосец полностью китайского производства «Шаньдун»
Первый авианосец полностью китайского производства «Шаньдун» © REUTERS/Stringer ATTENTION EDITOR
RFI

Пекин взял на вооружение первый авианосец, полностью сделанный в Китае. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». На нем будут базироваться до 36 истребителей. «Шаньдун» стал вторым авианосцев во флоте КНР.

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Церемония передачи авианосца прошла на острове Хайнань на юге страны. В ней участвовал председатель КНР Си Цзиньпин. Длина корабля достигает 315 метров, а вес — 70 тысяч тонн.

«Шаньдун» стал усовершенствованной копией советского авианосца «Варяг», который Китай купил у Украины в 1998 году. Согласно официальной позиции, КНР планировала устроить там плавучее казино. Однако в 2012 году Китай ввел модернизированную версию корабля в строй под именем «Ляонин».

Как отмечает издание The National Interest, китайский авианосец сохранил элемент конструкции советского авианосца — трамплин. Американские и британские корабли же используют для запуска катапульты, которые позволяют увеличить максимальный вес самолетов.

По данным Asia Times, Китай также приступил к строительству третьего авианосца. На нем Китай может отказаться от советской технологии запуска самолетов при помощи трамплина и установить собственную истему магнитного ускорения. Вместимость корабля может быть увеличена до 48 истребителей.

«Третий авианосец может поменять правила игры», — считает The National Interest.

В декабре стало известно, что США также пытаются усилить влияние в Восточно-Китайском море. В декабре Япония сообщила о выкупе частного острова для американских военных учений.

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