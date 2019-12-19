Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

Палата представителей в среду, 18 декабря, проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Нижняя палата Конгресса, где большинство мест занимают демократы, обвинила президента в воспрепятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью. Теперь судьбу Трампа должен решить Сенат, который находится под контролем Республиканской партии и поддерживает главу государства.

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Дональд Трамп стал третьим президентом в американской истории, которому Палата представителей объявила импичмент.

Причиной для возможного отстранения Трампа от власти стал телефонный разговор между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле 2019 года. Во время переговоров Трамп попросил начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Как следует из стенограммы, американский лидер попросил Зеленского разобраться, были ли они вовлечены в коррупционные схемы, когда Хантер был членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

Как утверждают демократы, Дональд Трамп также препятствовал деятельности Конгресса, запретив высокопоставленным сотрудникам Белого дома выступать на слушаниях в рамках импичмента.

«ЭТО НАСТОЛЬКО НЕВЕРОЯТНАЯ ЛОЖЬ ЛЕВЫХ РАДИКАЛОВ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮЩИХ ДЕМОКРАТОВ, — написал Дональд Трамп в ответ на запуск процедуры импичмента. — ЭТО НАПАДЕНИЕ НА АМЕРИКУ, НАПАДЕНИЕ НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ПАРТИЮ».

Как отмечает американская пресса, отставка Трампа кажется маловероятной. Для импичмента демократам необходимо заручиться поддержкой двух третей Сената, где большинство конгрессменов — республиканцы.

Обвинения не помешают Трампу принять участие в президентских выборах 2020 года. Как отмечают эксперты из института изучения общественного мнения Gallup, процедура импичмента увеличила уровень его поддержки среди американцев на 6%. Теперь деятельность Трампа одобряет 45% населения страны.