Boeing отправил к МКС конкурента «Союза». Он не смог выйти на нужную орбиту
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Boeing запустил к МКС корабль Starliner, который должен стать первым конкурентом «Союза» и доставлять на станцию космонавтов. Во время испытательного полета его не удалось вывести на орбиту. Для Boeing это уже третий крупный удар за последнее время.
Корабль Starliner, который был разработан по заказу NASA, вылетел с базы ВВС США во Флориде около 6 часов утра по местному времени. Разработка американских инженеров, на которую в будущем планируют возложить доставку космонавтов на МКС, запустили в беспилотном режиме. Единственным пассажиром стал манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), на который установили специальные датчики.
Как сообщили в NASA, старт корабля прошел в штатном режиме, но позже двигатели не смогли вывести Starliner на расчетную орбиту. Он находится достаточно высоко, чтобы не упасть на Землю в ближайшее время, однако на исправление траектории топлива не хватит.
Как сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн, вопрос о стыковке корабля с МКС на повестке дня больше не стоит. Ранее NASA сообщала о том, что корабль сможет выполнить пилотируемый полет в 2020 году.
Для Boeing инцидент со Starliner стал третьей неудачей за последние несколько недель. 16 декабря компания объявила о приостановке производства лайнера 737 Max. После двух катастроф самолетам этой модели запретили полеты над территорией США и Европы. Также стало известно, что австралийская авиакомпания Qantas предпочла Airbus для сверхдальних рейсов между Сиднеем и Лондоном.
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