Эмманюэль Макрон сообщил о «нейтрализации» 33 джихадистов в Мали

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с французскими военными в Кот-д'Ивуаре, 20 декабря 2019 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 21 декабря, объявил, что 33 «террориста» были «нейтрализованы» утром в Мали французскими военными, зайдействованными в операции «Бархан». Это заявление Макрон сделал в столице Кот-д'Ивуара Абиджане.

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Эмманюэль Макрон рассказал, что французские военные в ходе операции освободили двух малийских жандармов, которых джихадисты держали в заложниках. А также захватили одного человека, добавил президент, не дав других деталей.

В Генштабе вооруженных сил Франции подтвердили, что 33 боевика «вооруженных террористических группировок» были убиты силами операции «Бархан». Военные отметили, что операция была спонтанной и прошла в ночь на субботу в лесу недалеко от границы с Мавританией. Отмечается, что в этой зоне действует исламистская группировка «Фронт освобождения Макины», связанная с «Аль-Каидой».

В Генштабе сообщили агентству Reuters, что в операции задействованы несколько десятков подразделений, ударные вертолеты Tigre и беспилотник Reaper. А сама операция утром в субботу еще продолжается.

Президент Франции с пятницы по воскресенье находится с официальным визитом в Кот-д'Ивуаре. Незадолго до Рождества он встретился с французскими военными, дислоцированными в этой африканской стране. На этой встрече он вспомнил о недавней трагедии в Мали, в результате которой погибли 13 французских военнослужащих, и подчеркнул, что Франция продолжит антитеррористическую операцию «Бархан» вместе со своими африканскими, европейскими и международными союзниками.

В Мали дислоцированы 950 французских военных. Они регулярно доставляют оборудование и товары на базы операции «Бархан» в Нигере и Мали. В рамках операции «Бархан» задействованы четыре с половиной тысяч французских военнослужащих.