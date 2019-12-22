Британская девочка нашла в открытке к Рождеству послание из китайской тюрьмы

Шестилетняя британская девочка купила дешевые рождественские открытки в одном из магазинов сети супермаркетов Tesco на юге Лондона и обнаружила в упаковке призыв о помощи от заключенных шанхайской тюрьмы. Об этом в воскресенье, 22 декабря, написала газета Sunday Times. В компании Tesco пообещали разорвать контракт с китайскими подрядчиками, если информация об использовании труда заключенных подтвердится.

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«Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорится в записке, найденной в рождественской открытке. Автор записки также просит связаться с Питером Хамфри.

Родители девочки нашли через интернет Питера Хамфри и написали ему LinkedIn. Хамфри — бывший британский журналист-расследователь, который сам в 2013 году был арестован в Китае и осужден на 2,5 года тюрьмы. Часть срока своего заключения он провел в той самой тюрьме Цинпу. Он связался с бывшими заключенными этой тюрьмы, которые подтвердили ему, что там используется труд заключенных для упаковки разных товаров.

В компании Tesco заявили, что «поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование». По словам представителя Tesco, компания имеет систему полного контроля, целью которого является удостовериться, что подрядчики не применяют принудительный труд.

Прибыль с проданных рождественских открыток, подчеркивает Tesco, направляется в помощь благотворительным организациям, в частности, в Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета. После обнаружения записки все открытки, поступившие с китайского завода, были изъяты из продажи.