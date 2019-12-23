Обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогджи приговорили к смертной казни. Организаторов не нашли

Пятерых обвиняемых в жестоком убийстве журналиста Джамаля Хашогджи приговорили к смертной казни в Саудовской Аравии. Как сообщили в понедельник, 23 декабря, в генеральной прокуратуре страны, еще три фигуранта дела получили в общей сложности 24 года тюрьмы. При этом двух главных подозреваемых в организации преступления, которые занимали высокие посты в разведке и армии, оправдали за отсутствием доказательств.

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«Пятеро обвиняемых, приговоренных к казни, приняли непосредственное участие в убийстве Хашогджи», — говорится в коммюнике генеральной прокуратуры. При этом расправа над журналистом, как заявили в Эр-Рияде, не была «преднамеренной».

В официальном заявлении не раскрываются имена обвиняемых, которых суд приговорил к высшей мере наказания. Однако власти Саудовской Аравии уточнили, что двое главных подозреваемых были оправданы «за отсутствием доказательств». Суд признал, что советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, которого в США считают организатором убийства, не был причастен к совершенному преступлению. Оправдательный приговор вынесен и в отношении экс-заместителя главы разведки Саудовской Аравии Ахмада аль-Асири.

Как ранее писала газета The Washington Post, в 2018 году ЦРУ стало известно, что приказ об убийстве Джамаля Хащогджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Журналист неоднократно критиковал его в американской прессе. Сам Мухаммед свою причастность к преступлению отрицал.

В июне этого года группа следователей ООН заявила, что считает власти Саудовской Аравии и лично наследного принца причастными к убийству Хашогджи. Эксперты назвали случившееся «казнью» и заявили, что королевство должно понести за нее ответственность.

Джамаль Хашогджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Он пришел туда, чтобы получить необходимые для свадьбы документы. Эр-Рияд вначале отрицал причастность к убийству оппозиционного журналиста, но потом признал, что Хашогджи погиб в результате «несанкционированной операции».