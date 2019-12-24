НКО: восемь человек погибли в российских авиаударах в Сирии

Восемь человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате российского авиаудара в Сирии. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Реклама Читать далее

По данным НКО, люди попытались укрыться от авиаударов в школе в районе деревни Джубас в провинции Идлиб. Войска, подконтрольные режиму Башара Асада, продолжают наступление на этот регион при поддержке российской авиации. Как рассказали RFI источники, близкие к властям Сирии, в операции принимают участие около 30 тысяч солдат.

О том, что российская авиация за несколько дней до этого проводила авиаудары по позициям в Идлибе, сообщало РИА ФАН, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

На момент публикации заметки Министерство обороны России официально не прокомментировало информацию об авиаударах. 24 декабря глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что российские самолеты совершают «два-три вылета в сутки» и оказывают «авиационную поддержку» сирийской армии.