Грабитель банка в США разбросал деньги на улице с криками «Счастливого Рождества!»

В американском штате Колорадо мужчина с седой бородой ограбил банк и разбросал деньги на улице с криками «Счастливого Рождества!». Как сообщает 11 News, после этого подозреваемый сел в кафе и дождался приезда полиции.

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65-летний мужчина ограбил банк за два дня до Рождества. Denver Post пишет, что ему удалось вынести несколько тысяч долларов. По словам очевидцев, прохожие собрали брошенные на улице купюры и вернули их в банк.

Полиция задержала подозреваемого сразу после ограбления. По данным агентства Reuters, нападавшего зовут Дэвид Уэйн Оливер. Угрожал ли грабитель сотрудникам банка оружием, неясно.