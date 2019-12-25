Миллиардер Майкл Блумберг использовал заключенных для звонков избирателям

Миллиардер Майкл Блумберг, который может принять участие в выборах президента США от Демократической партии, использовал труд заключенных во время избирательной кампании. Как сообщил сайт The Intercept, компания-подрядчик использовала для агитации call-центры в тюрьмах Нью-Джерси и Оклахомы. После запроса издания штаб разорвал контракт с фирмой.

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По данным The Independent, заключенные женского исправительного центра обзванивали избирателей в Калифорнии. В конце разговора они объявляли, что звонок был оплачен кандидатом, но не уточняли, что звонят из тюрьмы.

Как пишет издание, заключенные работают на компанию ProCom. Она перечисляет по 7,25 долларов за час работы сотрудника call-центра управлению исправительного учреждения. Однако сами работники, согласно официальным данным, получают не более 27 долларов в месяц.

Официальный представитель Майкла Блумберга Джули Вуд рассказала, что команду кандидата не информировали об использовании труда заключенных. «Мы не знали об этом, и никогда не допустили бы этого, если бы знали», — ответила она на запрос издания. В штабе Блумберга отметили, что разорвали контракт с компанией.

Майкл Блумберг объявил о намерении стать кандидатом в президенты от Демократической партии 24 ноября. Бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка, чье состояние журнал Forbes оценивает более чем в 55 миллиардов долларов, считает, что сможет победить на выборах Дональда Трампа. В своей стратегии он заявил, что намерен «восстановить Америку».