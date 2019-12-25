Папа Римский в послании Urbi et Orbi пожелал мира Украине

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру».

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру».

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В своем обращении Папа Римский призвал всех верующих смягчить «наше нередко очерствевшее и эгоистичное сердце» и подарить помощь и «улыбку брошенным и пострадавшим от насилия детям всего мира», а также «бедным, которым нечем укрыться» и «пожилым и одиноким людям, мигрантам, обездоленным».

Отдельно понтифик коснулся темы восстановления мира на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Ираке и Йемене, помолился за «народы Африки, где сохраняются социальные и политические ситуации, которые часто вынуждают людей эмигрировать, лишая их дома и семьи». «Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира», – сказал также Папа.

«Да, в сердцах людей есть тьма, но свет Христов ярче. Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее», – провозгласил Франциск.

Послание Папы Римского «Граду и миру» транслировалось в прямом эфире государственного итальянского телевидения Rai.