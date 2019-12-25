Эрдоган рассказал о двух тысячах наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов «ЧВК Вагнера» на территории Ливии. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Туниса Каисом Саидом. Эрдоган подчеркнул, что не позволит ущемлять права «наших братьев» в Ливии. До этого он угрожал ввести в страну войска.

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«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из „ЧВК Вагнера“?», — приводит слова Эрдогана агентство «Анодолу».

Как заявлял ранее президент Турции, они могут быть наемниками командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Анкара считает его незаконным и поддерживает правительство Национального согласия Файеза Сарраджа.

В середине декабря Эрдоган объявил, что Турция готова ввести войска в Ливию, если правительству страны во главе с Сараджем потребуется военная помощь.

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что на территории Ливии находятся сто наемников «ЧВК Вагнера». Москва присутствие бойцов военной компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, не признала. Обвинения в попытках вмешаться в ситуацию в стране в Кремле назвали «утками».