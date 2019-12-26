В Китае рассказали подробности совместных учений с Россией и Ираном

Совместные морские учения с участием военных кораблей России, Китая и Ирана запланированы на 27—30 декабря в Аравийском море и Индийском океане. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны КНР.

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Китай отправил для участия в учения свой ракетный эскадренный миноносец «Синин». Сколько всего кораблей будут участвовать в учениях в Пекине не уточнили.

О намерении провести совместные маневры в акватории Индийского океана первыми заявили в Москве. Еще в октябре глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия, Иран и Китай готовятся к учениям «по борьбе с террористами и пиратами». В ноябре в Тегеране уточнили, что учения «Пояс морской безопасности» начнутся 27 декабря.

Через Аравийское море, связанное с Персидским заливом Ормузским проливом, проходит транзит 20% всей мировой нефти. Как замечает агентство, совместные морские учения трех стран проходят в момент кризиса в отношениях между Ираном и США.