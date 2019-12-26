Две арестованные в Иране иностранные исследовательницы объявили сухую голодовку

Франко-иранская исследовательница ислама Фариба Адельха и австралийская специалистка по протестным движениям на Ближнем Востоке Кайли Мур-Гилберт объявили бессрочную сухую голодовку в иранской тюрьме. Как сообщает в четверг, 26 декабря, Reuters, об этом они сообщили в письме, которое им удалось отправить из тюрьмы.

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В переданной записке женщины называют обвинения, по которым из отправили в заключение, «сфабрикованными», а также пишут про «психологические пытки» и «нарушение прав человека». Они также заявили, что начинают свою голодовку «от имени всех ученых Ирана и Ближнего Востока, которые, как и мы, были несправедливо лишены свободы по сфабрикованным обвинениям, просто за то, что выполняли свою работу».

60-летняя Фариба Адельха — специалист по шиитской ветви ислама Центра международных исследований (CERI) и доктор антропологии Высшей школы социальных наук (EHESS) — переехала из Ирана во Францию в 1977 году. Адельха была задержана в Иране 5 июня. Ее обвинили в шпионаже и деятельности, угрожающей государственной безопасности.

Преподавательница Мельбурнского университета австралийка Кайли Мур-Гилберт, специалист по протестным движениям на Ближнем Востоке, была задержана еще в сентябре 2018 года. Ее приговорили к 10 годам заключения по обвинению в шпионаже, но подробности дела неизвестны, отмечает Guardian.

Женщины содержатся в тюрьме «Эвин» на севере Тегерана. Эту тюрьму называют одной из самых страшных в Иране. Бывшие узницы тюрьмы рассказывают о переполненности камер, ужасных условиях гигиены, когда на 300–400 заключенных могут пользоваться только шестью туалетами. При допросах нередко применяются пытки.

Кроме Фарибы Адельхи в Иране в заключении находится еще один ученый из Франции. В октябре 2019 года французский МИД подтвердил информацию об аресте иранскими властями Ролана Маршаля. Место его заключения неизвестно. Вопрос освобождения французских граждан, в частности, обсуждался во время телефонных переговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его иранским коллегой Хасаном Рухани.