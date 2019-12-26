Дональд Трамп призвал Москву, Дамаск и Тегеран остановить бомбардировки в Сирии
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Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран остановить авиаудары по северо-западной сирийской провинции Идлиб, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Россия, Сирия и Иран убивают или будут убивать тысячи невинных гражданских лиц в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция пытается остановить эту резню», – говорится в обращении.
Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 décembre 2019
С 16 декабря силы президента Башара Асада начали наступление на повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб. Российские военные проводят там регулярные авиаобстрелы. Наступление ведется несмотря на режим прекращения огня, который по согласованию сторон действует в регионе с августа этого года, отмечает агентство France-Presse. С середины декабря как минимум 80 гражданских было убито, в том числе дети.
Во вторник, 24 декабря, Турция объявила о начале переговоров с Кремлем, чтобы договориться о новом прекращении огня. Франция призвала Дамаск остановить наступление, чтобы избежать «гуманитарного кризиса».
В Идлибе сосредоточены силы джихадистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», контролирующие большую часть провинции. Сирийский режим в настоящее время контролирует около 70% территории страны.
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