Дональд Трамп призвал Москву, Дамаск и Тегеран остановить бомбардировки в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран остановить авиаудары по северо-западной сирийской провинции Идлиб, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

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«Россия, Сирия и Иран убивают или будут убивать тысячи невинных гражданских лиц в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция пытается остановить эту резню», – говорится в обращении.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 décembre 2019

С 16 декабря силы президента Башара Асада начали наступление на повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб. Российские военные проводят там регулярные авиаобстрелы. Наступление ведется несмотря на режим прекращения огня, который по согласованию сторон действует в регионе с августа этого года, отмечает агентство France-Presse. С середины декабря как минимум 80 гражданских было убито, в том числе дети.

Во вторник, 24 декабря, Турция объявила о начале переговоров с Кремлем, чтобы договориться о новом прекращении огня. Франция призвала Дамаск остановить наступление, чтобы избежать «гуманитарного кризиса».

В Идлибе сосредоточены силы джихадистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», контролирующие большую часть провинции. Сирийский режим в настоящее время контролирует около 70% территории страны.