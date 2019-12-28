Не менее 76 человек погибли и еще десятки пострадали в теракте в Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали городе Могадишо погибли как минимум 76 человек, еще 70 человек получили ранения. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает AFP со ссылкой на директора частной службы экстренной помощи в городе.

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В то же время член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед написал в своем твиттере, что теракт привел к гибели более 90 человек, в том числе трех иностранцев. По данным Associated Press, речь идет о 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и трех иностранцах, погибших в результате взрыва.

По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Взрыв произошел в самом центре города в час пик. Мэр Могадишо заявил, что среди погибших и пострадавших очень много студентов местного университета.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Нередко за подобными терактами в Сомали стоит радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), близкая к международной террористической организации «Аль-Каида», воюющая против правительства Сомали.