В штате Нью-Йорк произошел теракт антисемитского характера

Вечером в субботу, 28 декабря, неизвестный напал с мачете на членов еврейской общины, собравшихся в доме хасидского раввина в городе Монси (штат Нью-Йорк) для празднования седьмого дня Хануки. Пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал произошедшее террористическим актом.

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CNN сообщает, что нападение произошло около 21.30 минут по местному времени в тот момент, когда раввин зажигал свечи. В этот момент в доме находилось около ста человек. По словам очевидцев, нападавший «достал нож размером с рукоятку от метлы». После нападения злоумышленник попытался скрыться с места преступления на автомобиле.

Начальник полиции Рамапо Бред Вейзел сообщил, что нью-йоркская полиция обнаружила автомобиль и задержала подозреваемого.

По словам губернатора Эндрю Куомо, теракт с применением холодного оружия в доме раввина стал «последним в серии нападений на членов еврейской общины в штате Нью-Йорк на этой неделе». В полицию поступили заявления о как минимум восьми актах антисемитской направленности.

Губернатор получил Опергруппе по борьбе с преступлениями на почве расовой ненависти провести тщательное расследование всех инцидентов. «Штат Нью-Йорк не терпит антисемитизма, и злоумышленнику придется столкнуться с законом во всей его строгости», — написал он на своей странице в твиттере. В расследовании также примет участие Антидиффамационная лига (ADL, американская еврейская неправительственная правозащитная организация).

Свою озабоченность выразил и президент Израиля Реувен Ривлин. «Рост антисемитизма — это не только еврейская проблема и, конечно, не только проблема государства Израиль, — говорится в сделанном им заявлении. — Мы должны объединить усилия, чтобы победить это зло, которое снова поднимает голову и создает реальную угрозу для всего мира».