Иран осудил вмешательство Франции в дело франко-иранской исследовательницы

В воскресенье, 29 декабря, правительство Ирана осудило «вмешательство» Парижа в дело франко-иранской исследовательницы Фарибы Адельхи, задержанной в Иране в июне по обвинению в шпионаже.

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В пятницу МИД Франции вызвало посла Ирана в Париже, чтобы выразить протест по поводу «недопустимого» задержания Фарибы Адельхи и французского исследователя Ролана Маршаля, а также потребовать доступа консула к обоим ученым.

Напомним, что 60-летняя Фариба Адельха — специалист по шиитской ветви ислама Центра международных исследований (CERI) и доктор антропологии Высшей школы социальных наук (EHESS) — переехала из Ирана во Францию в 1977 году. Вместе с австралийской специалисткой по протестным движениям на Ближнем Востоке Кайли Мур-Гилберт, которая также находится в иракской тюрьме, Адельха объявила о начале бессрочной сухой голодовки.

Фариба Адельха имеет французское гражданство, которое не признают власти Ирана. «Заявление МИД Франции в отношении гражданки Ирана является актом вмешательства. Мы считаем, что эта просьба не имеет правовой основы», — заявил официальный представитель Ирана Аббас Мусави. Мусави заявил также, что Ролан Маршаль был задержан по обвинению в «заговоре против национальной безопасности», и французское консульство могло получить к нему доступ «неоднократно».

Французские коллеги Адельхи и Маршаля называют обвинения Ирана в их адрес «гротескными», и еще в октябре призвали Францию в знак протеста прекратить любое научное и университетское сотрудничество с Тегераном.